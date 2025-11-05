نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة النصر ضد جوا في دوري أبطال آسيا 2؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق النصر السعودي لاستضافة نظيره جوا الهندي في مواجهة تبدو متوازنة على الورق لكنها تميل لصالح العالمي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا "2" لموسم 2025-2026.

ويدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط خلال الجولات الثلاث الماضية، متصدرًا مجموعته عن جدارة، ويسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات والاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، حيث يأمل الفريق في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يعزز مسيرته نحو المنافسة على اللقب القاري.

ويقود النصر فنيًا البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يسعى إلى الحفاظ على توازن الفريق بين البطولات المحلية والقارية، مع إمكانية منح بعض العناصر الأساسية قسطًا من الراحة في ظل ضغط المباريات المتواصل.

في المقابل، يدخل فريق جوا الهندي اللقاء بهدف تقديم أداء مشرف أمام أحد أبرز أندية القارة، رغم صعوبة المواجهة أمام كتيبة تضم عددًا من النجوم العالميين، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر وجوا في دوري أبطال آسيا "2"

تقام المباراة يوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 على ملعب الأول بارك، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، والتاسعة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والربع بتوقيت أبوظبي.

من هو معلق مباراة النصر ضد جوا في دوري أبطال آسيا 2؟

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس المالكتين الحصريتين لحقوق بث البطولة، حيث تُذاع على قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عبدالله الغامدي، كما تُبث على قناة الكأس بصوت سمير المعيرفي.



