موعد  مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة 

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة مرتقبة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في مباراة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية نظرًا لقوة الفريقين وطموحاتهما في البطولة القارية.

وتُقام المباراة على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، وسط أجواء حماسية يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا. ويسعى فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز الرابع له في المجموعة، من أجل ضمان التأهل المبكر إلى الدور ثمن النهائي ومواصلة الدفاع عن لقبه الأوروبي.

ويضم مانشستر سيتي بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، الذي يقدم أداءً مميزًا منذ انضمامه للفريق، إذ شارك في عدد من المباريات خلال الموسم الحالي ونجح في إثبات نفسه كأحد الأوراق الهجومية المهمة في تشكيلة جوارديولا. ويدخل السيتي اللقاء بعدما فاز على نابولي وفياريال، وتعادل مع موناكو في الجولات الماضية، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

على الجانب الآخر، يدخل بوروسيا دورتموند اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة في الجولات السابقة. ويعتمد المدرب إدين تيرزيتش على سرعة لاعبيه في الهجمات المرتدة وقدراتهم في الضغط العالي، مع وجود عناصر مؤثرة في الهجوم قادرة على تهديد دفاعات السيتي في أي لحظة.

المباراة تمثل اختبارًا جديدًا لقوة مانشستر سيتي الأوروبية، وفرصة لبوروسيا دورتموند لإثبات قدرته على مجاراة الكبار، خاصة بعد التغييرات التي شهدها الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الأخيرة. ومن المتوقع أن تشهد المواجهة ندية كبيرة بين الطرفين، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز لتأكيد موقعه في جدول المجموعة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

يستضيف مانشستر سيتي نظيره بوروسيا دورتموند، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل مانشستر سيتي الذي يضم في صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، المباراة بعد الفوز على نابولي وفياريال والتعادل مع موناكو، في الجولات الماضية.

القنوات الناقلة مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

يمكن للجماهير متابعة اللقاء المنتظر بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات «beIN SPORTS»، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



القناة الناقلة:



beIN SPORTS HD 3

المعلق:

سيتولى حفيظ دراجي التعليق الصوتي على أحداث المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.