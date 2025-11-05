نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: نشارك في السوبر المصري بأقصى درجات التركيز والاستعداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخامسة مساء غد بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى الإمارات بطموحات كبيرة ورغبة قوية في مواصلة حصد البطولات.

وقال الشناوي: «سعداء بتواجدنا في بلدنا الثاني الإمارات، ونشكر الجميع على حسن الاستقبال والتنظيم المميز، فدائمًا ما نجد دعمًا واهتمامًا كبيرين هنا».

وأضاف: «سيراميكا فريق مميز ويقدم أداءً قويًا في الدوري، ونحن نستعد لكل مباراة بكل جدية... عندما نشارك في بطولة مثل السوبر المصري، نكون في أعلى درجات التركيز والاستعداد، وهدفنا دائمًا الفوز بكل بطولة نشارك بها».

وتابع قائد الأهلي: «نحن جاهزون نفسيًا وبدنيًا للمباراة، ولدينا رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير... ووجود اللاعبين الشباب مع الفريق أمر مهم للغاية، فهم جزء من المجموعة وهدفنا تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير».

واستكمل الشناوي حديثه قائلًا: «حققنا لقب السوبر المصري بنسخته الجديدة من قبل، وهدفنا الآن هو مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب جديد وإضافة البطولة الثالثة من هذه النسخة... أمامنا تحدٍ كبير غدًا أمام سيراميكا، ونتمنى أن نتوج هذه المرة أيضًا في وجود المدير الفني ييس توروب».