نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبطال وادى دجلة يواصلون التألق العالمي وبرونزية جنى في بطولة العالم للتايكوندو تؤكد التفوق المصري والكابتن محمد عادل يتوج كأفضل حكم عالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية، واصل أبطال أندية وادى دجلة – أكبر الأندية الرياضية الخاصة في مصر – تألقهم العالمي، بعد تحقيق نتائج مميزة خلال بطولة العالم للتايكوندو التي استضافتها مدينة ووشي الصينية في أكتوبر الماضي، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم اللعبة حول العالم. ونجحت جنى خطاب، لاعبة المنتخب الوطني ووادى دجلة للتايكوندو، في كتابة فصل جديد من التفوق المصري، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن 53 كجم، عقب أداء بطولي ومستوى فني راقٍ أمام مجموعة من أقوى لاعبات العالم.

وبذلك أصبحت جنى صاحبة ثاني ميدالية لمصر في البطولة بعد ذهبية البطل سيف عيسى، لتؤكد مجددًا قدرة أبطال وادى دجلة على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية وترسيخ مكانة النادي كمنصة لصناعة الأبطال القادرين على المنافسة عالميًا.

وعلى مستوى الكوادر الفنية، واصل الكابتن محمد عادل – المدرب العام للتايكوندو بأندية وادى دجلة والحكم الدولي المصري – تألقه العالمي بحصوله على جائزة أفضل حكم في العالم للتايكوندو، نظرًا لمسيرته المميزة وأدائه المشرف في إدارة نهائي بطولة العالم بالصين، ليُضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات التي تحققها كوادر وادى دجلة داخل وخارج حدود المنافسات الرياضية.

كما واصل البطل معتز بالله عاصم، لاعب أندية وادى دجلة ومنتخب مصر للتايكوندو، تألقه في البطولة نفسها بتأهله إلى الدور الثالث في منافسات وزن -54 كجم، بعد أداء قوي أمام مجموعة من أبرز اللاعبين المشاركين، مما يعكس تطور مستوى لاعبي النادي وقدرتهم على المنافسة في البطولات الكبرى.

ولم يتوقف تألق أبطال وادى دجلة عند رياضة التايكوندو فقط، بل امتد إلى رياضات الجمباز الإيقاعي والفني، حيث حققت لاعبات النادي الصغيرات إنجازات مميزة خلال بطولات الاتحاد المصري للجمباز في أكتوبر الماضي. إذ تألقت بطلات أندية وادى دجلة للجمباز الإيقاعي مواليد 2017 في بطولة كأس مصر، ونجحن في التتويج بإجمالي 80 ميدالية متنوعة، بواقع 8 ميداليات ذهبية و48 ميدالية فضية و24 ميدالية برونزية، بعد أداء رائع في منافسات الحر والكرة، مما يعكس نجاح منظومة إعداد المواهب الصغيرة داخل أندية وادى دجلة. كما واصلت بطلات النادي مواليد 2016 نجاحاتهن في بطولة كأس مصر التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 16 حتى 31 أكتوبر 2025، والمقامة بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث حققن 94 ميدالية متنوعة، بواقع 19 ميدالية ذهبية و25 فضية و50 برونزية، وذلك في منافسات الحر والطوق.

وفي إنجاز جديد للجمباز الفني، توجت بطلات أندية وادى دجلة – فرعا شيراتون وأكتوبر (1) – تحت 7 سنوات بلقب بطولة الجمهورية التي نظمها الاتحاد المصري للجمباز يوم 31 أكتوبر 2025 بنادي مدينة نصر، بعد أن أبدعن في منافسات قوية شهدت مشاركة عدد كبير من الأندية الكبرى، وتمكنّ من الحصول على 32 ميدالية ذهبية، ليؤكد هذا الإنجاز استمرار تفوق مدارس وادى دجلة في إعداد أبطال المستقبل وصناعة جيل جديد من المواهب المتميزة في الجمباز الفني.

وتأتي هذه النتائج المشرفة تتويجًا لجهود وادى دجلة المستمرة في دعم وتطوير الألعاب الفردية، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة بإشراف نخبة من المدربين والخبراء المتخصصين، وفقًا لأعلى المعايير العالمية. وتؤكد إدارة أندية وادى دجلة أن هذه الإنجازات العالمية والمحلية لأبطالها تمثل تجسيدًا لرؤية النادي في صناعة الأبطال القادرين على المنافسة ورفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية، بما يعزز مكانة وادى دجلة كمنصة رياضية رائدة في دعم الرياضة المصرية وإعداد أجيال جديدة من النجوم في مختلف الألعاب الفردية.

جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدرات لاعبيها في مختلف الألعاب الفردية، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تجمع بين أحدث الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة، مع إشراف نخبة من المدربين والخبراء المؤهلين. هذه الرؤية الاستراتيجية لا تقتصر على تحقيق الإنجازات الحالية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى صقل المواهب الشابة وبناء أجيال جديدة من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية، ما يعكس التزام النادي المستمر بدعم الرياضة الوطنية وصناعة النجوم المستقبليين.