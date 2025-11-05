نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يستضيف غوا الهندي اليوم في دوري أبطال آسيا 2: موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النصر السعودي يستضيف غوا الهندي اليوم في دوري أبطال آسيا 2: موعد المباراة والتشكيل والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم بفارغ الصبر مواجهة النصر السعودي أمام غوا الهندي، مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، على ملعب "بارك" في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025. وتأتي المباراة في توقيت حاسم، حيث يسعى الفريق السعودي بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس لمواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الرابع على التوالي.

ويحتل النصر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كاملة، بعد الفوز في جميع المباريات الثلاث السابقة، ويطمح الفريق في تعزيز موقعه نحو التأهل المبكر لدور الـ16 من البطولة القارية.

القنوات الناقلة ومعلقو المباراة



تملك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2، وقد خصصت قناة beIN Sports 2 لنقل مباراة النصر وغوا، فيما تشارك شبكة الكأس الرياضية عبر قناة الكأس 7. ويمكن متابعة البث عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 11919 أفقي، أو عرب سات على التردد 12418 عمودي، كلاهما بمعدل ترميز 27500 وتصويب الخطأ 3/4.

ويتولى التعليق على المباراة المعلق عبدالله الغامدي عبر قناة بي إن سبورتس 2، بينما يمكن متابعة التعليق بصوت سمير المعيرفي على قناة الكأس 7، ما يضيف بعدًا آخر من التشويق والإثارة لمتابعي اللقاء.

تشكيل النصر المتوقع أمام غوا الهندي – دوري أبطال آسيا 2

وبحسب التسريبات، سيبدأ النصر المباراة بالحارس البرازيلي ماتيوس بينتو في حماية المرمى، بينما يقود خط الدفاع الرباعي سلطان الغنام، عبدالإله العمري، مارتينيز، وبوشل.

وفي وسط الملعب، يعتمد خيسوس على الثلاثي علي الحسن، أنخلينيو، ومحمد مران، بينما يتولى قيادة الهجوم كل من ويسلي، هارون كمارا، وعبدالرحمن غريب، في تشكيلة هجومية تهدف إلى حسم اللقاء مبكرًا رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق.

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل، عبدالإله العمري، نادر الشراري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالإله الخيبري، أنجيلو، علي الحسن

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، هارون كمارا، ويسلي

وتأتي المباراة وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى النصر للاستفادة بعاملي الأرض والجمهور لضمان الفوز وتعزيز فرصه في التأهل المبكر، بينما يحاول غوا استغلال أي فرصة للعودة إلى المنافسة في المجموعة.