مصر تكتسح العالم فى بطولة العالم لكرة السرعة بالهند

أحمد جودة - القاهرة - نجح المنتخب الوطني لكره السرعه في حصد جميع الميداليات الذهبيه فى بطوله رقم 36 لكرة السرعة كبار وناشئين في والتي اقيمت في نيودلهي فى فتره من 30 اكتوبر حتى سبعه نوفمبر 2023 وذلك بمشاركه كلا من بولندا والمانيا واوكرانيا والعراق والكويت والهند وفلسطين.

حيث جائت النتائج كالاتى بالنسبة للناشئين خديجة هاني اول فردي ناشئات اول زوجي ناشئات

اول زوجي مختلط ويارا ابو شبانة

اول زوجي ناشئات وثاني سولو ناشئات

وابراهيم اشرف اول فردي ناشئين واول زوجي ناشئين واول زوجي مختلط

مروان رامي اول سولو ناشئين واول زوجي ناشئين واول زوجي مختلط ناشئين

انا على صعيد نتائج الكبار فجاء

حازم ياسر اول فردي رجال

وحبيبة سامح اول فردي انسات

وندي احمد اول زوجي انسات

وندي خالد اول زوجي انسات

ومحمد اسامة اول زوجي رجال

وسيف ايهاب اول زوجي رجال

ومنة الله محمد الجديدي اول زوجي مختلط وعمر نجاح اول زوجي مختلط وشيماء عبد العظيم اول سولو انسات وسلمي بسام اول سبيد سولو انسات ومحمد ابراهيم ناجي اول سولو رجال واول تتابع مختلط

ويوسف كامل اول سبيد سولو

وعمر شريف اول تتابع مختلط

ثاني سولو رجال وميار اشرف اول تتابع مختلط تاني سولو انسات

ولي لي امين اول تتابع مختلط

تاني سبيد سولو.

يأتى هذا فى الوقت الذى نجح فيه المخضرم على جمعه المشرف العام على المنتخبات والمدير الفنى للمنتخب فى تحقيق رقم قياسي جديد فى بطولة العالم فى الميداليات الذهبية.

جديرا بالذكر ترأس البعثه المستشار محمد الكليا عضو مجلس إدارة الاتحاد بجانب الجهاز الفني كابتن علي جمعه المدير الفني للمنتخبات القوميه ويعاونه الدكتورة رضوى الشرقاوي مدرب عام المنتخب والكابتن خالد كامل والكابتن احمد علي مدربين وساره نشات مدير اداري.

ومن جانبه ابدى النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعه سعادته البالغه وفخره باللاعبين الذين حققوا هذا الانجاز والذي وضع مصر في صداره الدول في هذه اللعبه مؤكدا ان هناك عمل موجود على ارض الواقع وايضا دعم كبير من وزاره الشباب والرياضه المتمثله في الدكتور اشرف صبحي الذي لم يبخل بأي دعم سواء مادي أو معنوي حتى تصل مصر لهذه المكانه الكبيره فى الرياضة.

واضافه الخطيب ان منتخب مصر يملك عناصر اصحاب خبره ووجوه جديده تضيف للعبه في المستقبل مشيرا ان الاتحاد يعمل بكامل طاقته لاكتشاف عناصر جديده تضيف للعبه داخل وخارج مصر.