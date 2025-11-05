نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. النصر السعودي يواجه غوا الهندي اليوم في دوري أبطال آسيا 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - النصر السعودي يواجه غوا الهندي اليوم في دوري أبطال آسيا 2: موعد المباراة والتشكيل المتوقع

يترقب عشاق الكرة السعودية مواجهة قوية تجمع النصر السعودي بنظيره غوا الهندي مساء الأربعاء على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026. ويأتي اللقاء في توقيت حاسم للفريق السعودي الذي يسعى لتعزيز صدارته للمجموعة والمضي قدمًا نحو التأهل المبكر إلى الأدوار النهائية.

التشكيل المتوقع للنصر قبل اللقاء



كشفت تقارير صحفية عن ملامح التشكيل الذي قد يعتمد عليه المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، مع منح بعض اللاعبين الأساسيين قسطًا من الراحة استعدادًا للمباريات المقبلة، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى:بينتو ماتيوس

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، مارتينيز، بوشل

خط الوسط: علي الحسن، أنخيلينو، محمد مران

خط الهجوم: ويسلي، هارون كمارا، عبد الرحمن غريب

غيابات مؤثرة قبل المباراة



يدخل النصر اللقاء في ظل غياب عدد من اللاعبين البارزين، إذ قرر جيسوس إراحة النجم كريستيانو رونالدووالمدافع محمد سيماكان لأسباب فنية، بينما يغيب سعد حقوي بسبب إصابة في الكاحل وسعد فهد الناصر لإصابة عضلية، ما يمنح فرصة لبعض الوجوه الصاعدة لإثبات نفسها في البطولة القارية.

القنوات الناقلة ومعلقو المباراة



تملك شبكة بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2، وقد خصصت قناة beIN Sports 2 لنقل مباراة النصر وغوا، فيما تشارك شبكة الكأس الرياضية عبر قناة الكأس 7. ويمكن متابعة البث عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 11919 أفقي، أو عرب سات على التردد 12418 عمودي، كلاهما بمعدل ترميز 27500 وتصويب الخطأ 3/4.

موعد المباراة والقنوات الناقلة



تنطلق المباراة في الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر شبكة بي إن سبورتس إلى جانب شبكة الكأس الرياضية**، الناقلين الرسميين لمباريات دوري أبطال آسيا 2.

طموحات الفريقين



يسعى النصر لتحقيق الفوز الرابع على التوالي لضمان صدارة المجموعة والتأهل المبكر إلى الأدوار النهائية، بينما يأمل غوا الهندي في خطف نقطة تمنحه الأمل في المنافسة، رغم صعوبة المواجهة أمام أحد أقوى فرق القارة الآسيوية.