نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الرؤوف: الزمالك لا يعرف الخوف.. جئنا إلى الإمارات من أجل اللقب وإسعاد الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، عن فخره وسعادته بالتواجد في دولة الإمارات، مؤكدًا احترامه الكبير لفريق بيراميدز قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين غدًا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مشددًا على أن بيراميدز فريق قوي ويستحق التقدير.

أحمد عبد الرؤوف: الزمالك لا يعرف الخوف

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «جمهور الزمالك دائمًا يقف خلف الفريق، ومن يقف خلفه الجمهور لا يعرف الخوف. استعدينا بجدية لهذه المباراة، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة على اللقب».

وأضاف المدير الفني: «الزمالك يعيش ظروفًا صعبة، وهذا أمر واقع، لكننا سنستغل ذلك دافعًا لإسعاد الجماهير. على مستوى الفريق لا نشعر بأي أزمات، وهدفنا واضح وهو التتويج بالبطولة».

وتابع قائلًا: «أنا لاعب ومشجع ومدرب لنادي الزمالك، وأعمل بكل إخلاص لإسعاد جماهيرنا. المهمة صعبة فنيًا في هذا التوقيت، لكني لا أشعر بالخوف. عملت من قبل كمدير فني لفرق أقل من مستوى الزمالك، وإدارة فريق كبير تمنحك قوة وثقة لا حدود لهما».

وعن قائمة الفريق أوضح عبد الرؤوف: «عندما بدأت عملي مع الجهاز الفني كانت القائمة محددة من قبل، ولم يتم إجراء أي تعديل عليها بسبب ظروف التأشيرات والسفر».

وأضاف: «أعمل مع الفريق منذ أسبوع فقط، وبديل خوان بيزيرا سيتحدد خلال المباراة، لكني أثق في جميع اللاعبين».

وأكد عبد الرؤوف أن كرة القدم لا تعترف إلا بالمجهود، مشيرًا إلى أن فريقه يحترم بيراميدز لكنه في الوقت نفسه يتعامل بمكانة نادي الزمالك العريقة.

وأشار إلى أن الله اختاره لقيادة الزمالك، معربًا عن فخره الكبير بهذا الشرف «حتى لو كان لمدة 24 ساعة فقط»، على حد تعبيره.

كما أقرّ بأن غياب البرازيلي بيزيرا مؤثر، لكنه شدد على جاهزية جميع اللاعبين لتعويض أي غياب، مؤكدًا أن الفريق ينافس على كل البطولات.

وختم عبد الرؤوف تصريحاته قائلًا: «الفوز على طلائع الجيش قبل السوبر كان مهمًا، لكنه مختلف عن ضغط مباريات البطولات الكبرى مثل السوبر. نحترم بيراميدز وجميع لاعبيه، وعلى رأسهم فيستون ماييلي، لكننا جاهزون بقوة للمنافسة على اللقب».

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز غدًا الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي ضمن نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.