نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يفقد 3 نجوم لأسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد باريس سان جيرمان الفرنسي، الأربعاء، غياب المغربي أشرف حكيمي وعثمان ديمبيلي والبرتغالي نونو منديش لأسابيع عدة، وذلك جراء الإصابات التي تعرض لها الثلاثي في الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-2 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فبعد إصابة ديزيريه دويه في الفخذ خلال مباراة ضد لوريان، الأربعاء الماضي، في الدوري الفرنسي (1-1)، تعرض النادي الباريسي لضربة قاسية في المباراة التي مني خلالها بهزيمة على أرضه الثلاثاء، بخسارته جهود الثلاثي.

وكشف المدرب الإسباني لويس إنريكي عن أن خروج ديمبيلي من المباراة «لا علاقة له» بالإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن في سبتمير (أيلول) الماضي، التي أبعدت صاحب الرقم 10 لمدة شهر ونصف الشهر عن الملاعب.

أما حكيمي، فكان ضحية لتدخل عنيف من الخلف من جناح بايرن، الكولومبي لويس دياز، الذي أصابه في كاحل قدمه اليسرى، ما تسبب بطرده بالبطاقة الحمراء.