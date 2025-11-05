نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كلوب بروج في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "يان بريديل"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وكلوب بروج في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام الرسمي أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، مارك كاسادو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس، ماركوس راشفورد، لامين يامال.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد كلوب بروج مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.