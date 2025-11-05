نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة كايرات في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريستيان تشيفو مدرب إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة كايرات الكازاخستاني، مساء الأربعاء على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

إنتر ميلان يواجه كايرات في الشامبيونزليج

ويدخل إنتر ميلان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة انتصارات قوية، إذ فاز في تسع من آخر عشر مباريات بجميع البطولات، ما يعكس جاهزيته الكبيرة في الفترة الأخيرة.

ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه المميزة أوروبيًا بعدما حصد العلامة الكاملة أمام أياكس وسلافيا براغ ويونيون سان جيلواز، ليقترب من التأهل المبكر.

ويمتاز النيراتزوري بتوازن واضح بين الدفاع والهجوم، حيث لم تستقبل شباكه أي أهداف في دور المجموعات حتى الآن، بينما واصل هجومه تألقه بتسجيل أكثر من هدف في معظم مبارياته الأوروبية، وسط وفرة من العناصر الجاهزة على دكة البدلاء تمنح المدرب كريستيان تشيفو مرونة تكتيكية كبيرة.

وفي المقابل، يسعى كايرات الكازاخستاني لتقديم مباراة قوية ومحاولة إيقاف انطلاقة إنتر المثالية، رغم فارق الخبرات والإمكانيات بين الفريقين، إذ يعتمد على التنظيم الدفاعي والارتداد السريع بحثًا عن مفاجأة في “السان سيرو”.

وتنطلق مباراة إنتر ميلان ضد كايرات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين والحادية عشرة بتوقيت السعودية وقطر، وتُنقل أحداثها عبر قناة beIN Sports HD 4.

وجاء تشكيل إنتر ميلان لمواجهة كايرات، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: يــان ســومر.

▪︎خط الدفاع:يان بيسيك - ستيفان دي فري - كارلوس أوجوستو.

▪︎خط الوسط: دينزل دومفريز - دافيدي فراتسي - نيكولو باريلا - بيوتر زيلينسكي - فيديريكو دي ماركو.

▪︎خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - سيباستيانو إسبوزيتو.