نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة أتليتك بيلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أتليتك بيلباو الإسباني، مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد أتليتك بيلباو في دوري الأبطال

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل مع نظيره أتليتك بيلباو، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة أتليتك بيلباو

حراسة المرمى: نيكولاس بوب.

الدفاع: كيران تريبير- سفين بوتمان- مالك ثياو- دان بيرن.

الوسط: تونالي- جوينلتون- غيمارايش.

الهجوم: أنتوني جوردون- نيك فولتمادا- هارفي بارنز.