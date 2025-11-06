نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توروب يفاضل بين تريزيجيه وبن رمضان في مركز صانع الألعاب قبل مواجهة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور أن الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي، لم يستقر بعد على التشكيل النهائي الذي سيخوض به مباراة كأس السوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها غدًا في الإمارات.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن توروب يفاضل بين محمود حسن تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان لشغل مركز صانع الألعاب خلال اللقاء، حيث يدرس إمكانية الدفع بتريزيجيه في هذا المركز لما يمتلكه من حلول فردية وسرعة في التحول الهجومي، بينما يرى البعض داخل الجهاز الفني أن بن رمضان الأنسب لتأدية الدور التكتيكي وصناعة التوازن بين الوسط والهجوم.

وأشار إلى أن توروب يفكر أيضًا في الدفع بثنائي الارتكاز مروان عطية وأليو ديانج في خط الوسط، من أجل منح الفريق قوة دفاعية في مواجهة سرعات لاعبي سيراميكا.

وأضاف أن سيناريو التشكيل مرتبط بقرار المدرب النهائي بشأن صانع الألعاب، موضحًا أنه في حال مشاركة بن رمضان في هذا المركز، سيتجه توروب للاعتماد على تريزيجيه في الجناح الأيسر، أما إذا قرر الدفع بتريزيجيه كصانع ألعاب، فسيكون بن رمضان الأقرب للتواجد على مقاعد البدلاء كورقة رابحة يتم استخدامها حسب مجريات اللقاء.