نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد رينجرز اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، مع نظيره رينجرز، مساء اليوم الخميس الموافق 6 من شهر نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي 2025-2026.

موعد مباراة روما ضد رينجرز اليوم في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة روما مع نظيره رينجرز، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد رينجرز في الدوري الأوروبي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الجديد داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.