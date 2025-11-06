نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال بيتيس ضد ليون في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الخميس 6 نوفمبر الجاري 2025، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني، مع نظيره أولمبيك ليون الفرنسي في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي موسم 2025/2026.

موعد مباراة ريال بيتيس ضد ليون في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال بيتيس ضد فريق ليون الفرنسي، مساء اليوم الخميس على ملعب دي لا كارتوجا، معقل الفريق الإسباني.

وستنطلق صافرة مباراة ريال بيتيس مع ليون، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد ليون في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أعلنت بشكل حصري بث مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.