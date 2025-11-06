نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني أبو ريدة: التأهل للمونديال لم يكن سهلًا.. وصلاح نموذج للنضج والقيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي كاف ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مشوار المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم لم يكن سهلًا كما يتصور البعض، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية: "لا أريد أن أقلل من حجم إنجاز حسام حسن، فالمجموعة التي وقعنا فيها ضمت منتخبات قوية وأخرى أقل مستوى، لكن التصفيات دائمًا تحمل مفاجآت، والتأهل لم يكن بالسهولة التي يظنها البعض".

وأضاف: "نشكر الجهاز الفني واللاعبين على جهودهم والوصول إلى كأس العالم، فهناك منتخبات كبيرة مثل نيجيريا تخوض الملحق".

وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة استمرار الدعم الكامل للجهاز الفني والمنتخب الوطني، مؤكدًا أن الفراعنة قادرون على تحقيق نتائج مميزة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لما يملكه اللاعبون من ثقة ورغبة في الوصول لأبعد نقطة بالبطولة.

وفيما يخص العلاقة مع المدير الفني، أوضح أبو ريدة: "قيل إنني ضد حسام حسن، لكن بعد العمل سويًا على أرض الواقع اتضح أن الأمر مختلف تمامًا، والجهاز الفني وجد مني كل الدعم والمساندة".

كما أشاد أبو ريدة بقائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أنه نموذج يحتذى به في النضج والقيادة: "صلاح يمتلك نضجًا على أعلى مستوى، سواء على الصعيد الشخصي أو في إدارته لزملائه داخل المنتخب، وأنا فخور جدًا بطريقة تعامله ودوره كقائد للفريق".