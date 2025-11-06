نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة بجميع انحاء العالم وبالتحديد العالمية عن مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم شتوتجارت ضد فينورد 10:00. أستون فيلا ضد مكابي 10:00. فيكتوريا بلزن ضد فنربخشة 10:00. روما ضد رينجرز 10:00. ليون ضد ريال بيتيس 10:00. بورتو ضد اوترخت 7:45. سيلتا فيجو ضد دينامو زغرب 7:45. ليل ضد سرفينا زفيزدا 7:45. القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.