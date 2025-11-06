نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة بجميع انحاء العالم وبالتحديد العالمية عن مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم
شتوتجارت ضد فينورد 10:00.
أستون فيلا ضد مكابي 10:00.
فيكتوريا بلزن ضد فنربخشة 10:00.
روما ضد رينجرز 10:00.
ليون ضد ريال بيتيس 10:00.
بورتو ضد اوترخت 7:45.
سيلتا فيجو ضد دينامو زغرب 7:45.
ليل ضد سرفينا زفيزدا 7:45.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.