مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة بجميع انحاء العالم وبالتحديد العالمية عن مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

شتوتجارت ضد فينورد 10:00.

أستون فيلا ضد مكابي 10:00.

فيكتوريا بلزن ضد فنربخشة 10:00.

روما ضد رينجرز 10:00.

ليون ضد ريال بيتيس 10:00.

بورتو ضد اوترخت 7:45.

سيلتا فيجو ضد دينامو زغرب 7:45.

ليل ضد سرفينا زفيزدا 7:45.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

