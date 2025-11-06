نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمرو ناصر – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري.