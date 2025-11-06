نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يوضح سبب استبعاد صبحي من مباراة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن غياب محمد صبحي حارس مرمى الأبيض عن قائمة الفريق لخوض مباراة بيراميدز في بطولة السوبر المصري بسبب تعرضه للإصابة بشد عضلي.

وأضاف عبد الناصر محمد أن الحارس كان سيتواجد بشكل طبيعي خلال مباراة بيراميدز، ولكن تعرضه للإصابة بشد خفيف خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في مسابقة الدوري، تسبب في استبعاده من لقاء اليوم.

وشدد مدير الكرة على أن الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف فضل إراحة صبحي في لقاء بيراميدز خوفًا من تفاقم الإصابة.

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

