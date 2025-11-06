نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الفوز على بيراميدز سيكون خطوة نحو تحقيق السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قادرين على التأهل لنهائي السوبر والفوز على بيراميدز.

وقال منصور في تصريحات لبرنامج "زمالك نيوز" مع الإعلامي أحمد حازم المذاع على قناة نادي الزمالك: "نادي الزمالك تاريخ وصاحب بطولات ولدي ثقة في تحقيق الفوز والجماهير متعطشة لحصد لقب السوبر وهناك دور كبير على اللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "الفوز على بيراميدز سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق اللقب، وغياب خوان بيزيرا سيكون مؤثر لأنه لديه إمكانيات فنية رائعة".

