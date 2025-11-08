نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الصغيري: زد قدم أفضل فتراته مع مجدي عبد العاطي.. ومحمد شوقي مدرب كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شدد أحمد الصغيري لاعب زد الحالي وأسوان وفاركو السابق، على أن كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق قدم كل ما يمكنه لصالح الفريق، وكذلك اللاعبين، لكن غياب التوفيق كان العامل الأساسي لما حدث قبل رحيله، قدمنا مستويات جيدة ومباريات قوية لكن التوفيق خذلنا.

وتابع "الصغيري" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كل مدرب له أفكار وتكتيك خاص به يحاول تنفيذه مع الفريق، وفترته مع زد هي أفضل فترات الفريق في الدوري الممتاز، الجميع كان يحبه وهو كان قريبًا من كل اللاعبين، أما كابتن محمد شوقي فهو اسم كبير وله تاريخ كبير، ونتعلم منه كل يوم الكثير.

وأضاف لاعب زد الحالي: بحكم أنني لاعب وسط ملعب مدافع مثل كابتن محمد شوقي، نتحدث معًا بشكل متواصل، هو ينصحني ويوجهني كثيرًا، واستفدت بشكل كبير من خبراته منذ قدومه لقيادة الفريق، عندما يأتي مدير فني جديد بعد مدير فني سابق قاد الفريق لفترة طويلة، تحدث هزة في النتائج والمستويات لبعض الوقت لحين تعود اللاعبين على الأفكار وطرق اللعب الجديدة وهذا ما حدث معنا بعد قدوم كابتن محمد شوقي، لكن الأمور كلها جيدة.

وواصل لاعب أسوان وفاركو السابق: هدفنا الموسم الحالي التواجد ضمن السبعة الكبار، لإن هذا هو المكان المناسب للفريق وإمكانياته وقدراته، كابتن محمد شوقي يطالبنا دومًا بعدم الشبع من المكسب، ويقول لنا سنتوج ببطولة إذا استطعنا التعود على المكسب، لدينا 3 بطولات محلية لا بد أن نفوز بإحداها، نمتلك مدرب كبير له اسم وتاريخ، يحب الفوز دائمًا بالمباريات والبطولات، ويحاول زراعة ذلك في نفوس اللاعبين.

وأنهى أحمد الصغيري حديثه: كابتن محمد شوقي يحاول أن يزرع فينا فكرة القتال على كل مباراة وعدم التضحية بالمكسب بسهولة، نلعب كل مباراة وكأنها مباراة ببطولة، نقاتل في كل مباراة على المكسب وأكيد ربنا سيكافئنا.

