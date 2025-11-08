نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمد شحاته، محمود صابر، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مروان عثمان، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، أسامه فيصل، صلاح محسن، مصطفي محمد.

