نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر في الإمارات.. ضم ثنائي جديد وعودة الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للمشاركة فى دورة دبي الدولية، والتي ستقام على أراضي الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 13 نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من الشهر ذاته.

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن عن القائمة المشاركة في معسكر الفراعنة المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي،مهند لاشين، محمد شحاته، محمود صابر، محمود حسن تريزيجية،إبراهيم عادل، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح.

خط الهجوم: أسامه فيصل، صلاح محسن، مصطفي محمد.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، وظهور لأول مرة للثنائي محمد إسماعيل مدافع الزمالك، ومروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين على هامش بطولة دبي الدولية، والتي يشارك فيها كل من: منتخب إيران، الرأس الأخضر، أوزبكستان، مصر.

يذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره أوزبكستان يوم 14 نوفمبر المقبل، والفائز سيواجه الفائز من مواجهة إيران أمام منتخب الرأس الأخضر.