نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. بدون تقطيع شاهد الان قمة نارية في لندن.. توتنهام يواجه مانشستر يونايتد في صراع المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار اليوم نحو ملعب توتنهام هوتسبير، حيث يلتقي فريق توتنهام مع مانشستر يونايتد في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

موعد مباراة توتنهام ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة



تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل حصريًا عبر قناة «beIN SPORTS 1 HD»، بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

قمة نارية من أجل المربع الذهبي



يدخل توتنهام اللقاء بروح عالية بعد فوزه الكبير على كوبنهاجن بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته في آخر جولتين بالدوري أمام تشيلسي (1-0) ونيوكاسل يونايتد (2-0).

أما مانشستر يونايتد، فيسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما تعادل مع نوتنجهام فورست (2-2)، وحقق ثلاث انتصارات متتالية بالدوري أبرزها على ليفربول بنتيجة (2-1).

ويطمح كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرصهما في دخول المربع الذهبي، إذ يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بنفس الرصيد.

قمة نارية في لندن.. توتنهام يواجه مانشستر يونايتد في صراع المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

تاريخ مواجهات توتنهام ومانشستر يونايتد



وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت»، تقابل الفريقان في 192 مباراة سابقة، تفوق خلالها مانشستر يونايتد في 93 مواجهة، بينما فاز توتنهام في 53 مباراة، وحسم التعادل 46 لقاء. سجل الشياطين الحمر 312 هدفًا مقابل 248 هدفًا استقبلوها من السبيرز.



وضع الفريقين في جدول الدوري قبل مباراة اليوم

يحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، متساويًا مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن لكنه يتفوق عليه بفارق الأهداف فقط.

ويأمل توتنهام أن يستغل عاملي الأرض والجمهور لتحصيل ثلاث نقاط ثمينة قد تدفعه نحو مقاعد المربع الذهبي قبل استكمال بقية مباريات الجولة.

وفي المقابل، يدرك مانشستر يونايتد أهمية المباراة وصعوبتها لكنه يسعى لتحقيق الفوز من أجل تحسين ترتيبه والعودة إلى المسار الصحيح، خاصة أن الفريق يواجه ضغوطًا كبيرة بعد تذبذب النتائج في الأسابيع الماضية.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم

أسندت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق المخضرم حفيظ دراجي الذي يُعد أحد أبرز الأصوات في عالم التعليق الرياضي، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في تغطية المباريات الكبرى وخاصة مواجهات البريميرليج.

ويُنتظر أن تضيف تعليقاته وتفاعله مع أحداث اللقاء مزيدًا من الحماس للمشجعين طوال دقائق المباراة.