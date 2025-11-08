نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي المصري خالد صبحي وصلاح محسن ضمن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب والمقرر إقامته بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 وحتى 18 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخب لخوض المباريات المقبلة ضمن الأجندة الدولية.

وضمت القائمة 26 لاعبا من بينهم ثنائي النادي المصري البورسعيدي خالد صبحي وصلاح محسن، بعد تألقهما اللافت مع الفريق خلال منافسات الدوري الممتاز، وهو ما نال إشادة الجهاز الفني للفراعنة.

ويأتي اختيار الثنائي تتويجا للمستوى المتميز الذي قدماه في الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني التونسي نبيل الكوكي.

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية خلال الفترة بين 21 ديسمبر المقبل حتى 18 يناير 2026 في ضيافة المغرب، ويخوض منتخب مصر مبارياته في البطولة بملعب أدرار في مدينة أكادير.