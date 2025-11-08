نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الاتفاق اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والاتفاق عصر اليوم في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة والساعة 5:45 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

