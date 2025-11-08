الرياضة

موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الاتفاق اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والاتفاق عصر اليوم في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة والساعة 5:45 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.
 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

