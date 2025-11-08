نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الاتفاق اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق
وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والاتفاق عصر اليوم في تمام الساعة 4:45 بتوقيت القاهرة والساعة 5:45 بتوقيت السعودية والدوحة.
القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق
تردد قناة ثمانية
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.