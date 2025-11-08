نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. تشكيل ناري لمواجهة القمة.. مانشستر يونايتد وتوتنهام بكامل القوة في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل توتنهام اللقاء بروح عالية بعد فوزه الكبير على كوبنهاجن بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته في آخر جولتين بالدوري أمام تشيلسي (1-0) ونيوكاسل يونايتد (2-0).

أما مانشستر يونايتد، فيسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما تعادل مع نوتنجهام فورست (2-2)، وحقق ثلاث انتصارات متتالية بالدوري أبرزها على ليفربول بنتيجة (2-1).

ويطمح كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرصهما في دخول المربع الذهبي، إذ يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بنفس الرصيد.

أعلن روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

تقام المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام هوتسبير أمام مانشستر يونايتد



حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، دجيد سبينس

خط الوسط: جواو بالينيا، بابي سار، تشافي سيمونز

خط الهجوم: كولو مواني، ريتشارليسون، برينان جونسون

وتشهد تشكيلة مانشستر يونايتد وجود عدد من الأسماء الشابة مثل عماد ديالو وباتريك دورجو، ما قد يشير إلى رغبة روبن أموريم في الاعتماد على السرعة والمرونة الهجومية أمام توتنهام. في المقابل، يعتمد أنجي بوستيكوغلو، مدرب السبيرز، على تشكيلة متوازنة تضم عناصر هجومية قوية بقيادة ريتشارليسون وكولو مواني، في محاولة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم

أسندت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق المخضرم حفيظ دراجي الذي يُعد أحد أبرز الأصوات في عالم التعليق الرياضي، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في تغطية المباريات الكبرى وخاصة مواجهات البريميرليج.

ويُنتظر أن تضيف تعليقاته وتفاعله مع أحداث اللقاء مزيدًا من الحماس للمشجعين طوال دقائق المباراة.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، و3:30 عصرًا بتوقيت السعودية.

وتم اختيار هذا التوقيت ليكون مناسبًا لجماهير كرة القدم في المنطقة العربية التي اعتادت متابعة مباريات الجولة يوم السبت في فترة الظهيرة، حيث تُعد مواجهة اليوم من أبرز مباريات الأسبوع وأكثرها اهتمامًا على مستوى المشاهدات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم

تُذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 1 التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة العربية.