نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد نيوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفا ثقيلا على نظيره نيوم اليوم السبت الموافق 8/11/2025 في لقاء ناري بينهم بستاد مدينة الملك خالد الرياضية ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ونيوم

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة النصر ونيوم عصر اليوم في تمام الساعة 3:50 بتوقيت القاهرة والساعة 4:50 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.