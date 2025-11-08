الرياضة

موعد مباراة النصر ضد نيوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد نيوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفا ثقيلا على نظيره نيوم اليوم السبت الموافق 8/11/2025 في لقاء ناري بينهم بستاد مدينة الملك خالد الرياضية ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ونيوم

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة النصر ونيوم عصر اليوم في تمام الساعة 3:50 بتوقيت القاهرة والساعة 4:50 بتوقيت السعودية والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

