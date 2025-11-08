نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد نيوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفا ثقيلا على نظيره نيوم اليوم السبت الموافق 8/11/2025 في لقاء ناري بينهم بستاد مدينة الملك خالد الرياضية ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة النصر ونيوم
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة النصر ونيوم عصر اليوم في تمام الساعة 3:50 بتوقيت القاهرة والساعة 4:50 بتوقيت السعودية والدوحة.
القنوات الناقلة لمباراة النصر ونيوم
تردد قناة ثمانية
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.