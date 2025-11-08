نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. شاهد مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة – دليلك الكامل لمتابعة القمة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل توتنهام اللقاء بروح عالية بعد فوزه الكبير على كوبنهاجن بنتيجة 4-0 في دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته في آخر جولتين بالدوري أمام تشيلسي (1-0) ونيوكاسل يونايتد (2-0).

أما مانشستر يونايتد، فيسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية بعدما تعادل مع نوتنجهام فورست (2-2)، وحقق ثلاث انتصارات متتالية بالدوري أبرزها على ليفربول بنتيجة (2-1).

ويطمح كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز فرصهما في دخول المربع الذهبي، إذ يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثامن بنفس الرصيد.

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، وسط أجواء حماسية تَعِد بمباراة مليئة بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم



تقام المباراة يوم السبت 8 نوفمبر 2025، في المواعيد التالية:

الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

وتُعد المباراة مهمة لكلا الفريقين، إذ يسعى مانشستر يونايتد لمواصلة نتائجه الإيجابية واستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح توتنهام لتحقيق نتيجة إيجابية تُعيده للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام



يمكن لعشاق الدوري الإنجليزي متابعة اللقاء عبر القنوات التالية:

قناة beIN Sports HD: الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قنوات Sky Sports وBT Sport: تبث المباراة بشكل مباشر في أوروبا والعالم.

تردد قناة beIN Sports على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أجواء وتوقعات القمة الإنجليزية



من المنتظر أن تشهد المباراة أداءً قويًا من الجانبين، مع تبادل للهجمات وفرص التسجيل، في ظل رغبة كل فريق في حسم النقاط الثلاث. كما توفر القنوات الناقلة تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر متعة لعشاق الدوري الإنجليزي.