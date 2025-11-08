نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كوورة.. شوف البث مباشر واعرف تشكيل النصر ضد نيوم اليوم في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير الكرة السعودية مساء اليوم مواجهة مثيرة تجمع بين النصر ونيوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يسعى خلاله العالمي لمواصلة انتصاراته وتأكيد تصدره لجدول الترتيب. تقام المباراة اليوم السبت 9 نوفمبر 2025 على استاد مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة 4:50 عصرًا بتوقيت السعودية.

مباراة النصر ونيوم في دوري روشن السعودي 2025.. تشكيلة العالمي الكاملة وقمة القوة والخبرة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث يستضيف اللقاء المرتقب بين النصر ونيوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين. المباراة تعد من أبرز مواجهات الجولة نظرًا لقوة الفريقين وسعيهما لتحقيق نتيجة إيجابية تدعم طموحاتهما في المنافسة.

النصر يسعى لمواصلة الانتصارات

يدخل النصر اللقاء بثقة عالية بعد بداية مثالية للموسم، إذ نجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بـ21 نقطة من 7 مباريات، وسجل خلالها 23 هدفًا واستقبل 3 أهداف فقط، مما يعكس توازنًا واضحًا بين الأداء الدفاعي والهجومي.

الفريق يقدم كرة هجومية تعتمد على الاستحواذ والضغط العالي، وهو ما جعله الأكثر تسجيلًا في البطولة حتى الآن.

إحصائيًا، بلغت نسبة فوز النصر هذا الموسم 58%، وهي الأعلى بين فرق الدوري بعد مرور سبع جولات.

تشكيل النصر ضد نيوم اليوم في الدوري السعودي



يدخل المدرب جورجي جيسوس المباراة بخطة متوازنة تجمع بين الدفاع الصلب والهجوم السريع، مستفيدًا من عودة عدد من العناصر الأساسية التي غابت مؤخرًا.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل – إينيغيو مارتينيز – محمد سيماكان – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – أنغيلو جابرييل – جواو فيليكس

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – كينجسلي كومان

عودة رونالدو تقود النصر بثقة نحو القمة



يشكل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العنصر الأبرز في هجوم النصر، إذ يعتمد عليه جيسوس كقائد للفريق ومفتاح رئيسي لحسم اللقاء بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على استغلال أنصاف الفرص أمام المرمى.

ومن المتوقع أن تكون المباراة هجومية ومفتوحة بين الفريقين، مع أفضلية واضحة للنصر بفضل الانسجام الكبير بين نجومه العالميين وسعيهم لتعزيز الصدارة في جدول دوري روشن السعودي.