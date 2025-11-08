نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليل أوميت ميلر حكما لنهائي السوبر بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري إسناد إدارة مباراة الأهلي والزمالك غدًا، الأحد، فى نهائي السوبر المصري، إلى طاقم تحكيم تركي بقيادة خليل أوميت ميلر.

وجاء طاقم الحكام كالتالى، حكم الساحة: التركي خليل أوموت، حكم مساعد أول: التركي جيهون سيسيجوزال، حكم مساعد ثاني: التركي عبد الله بورا، حكم رابع: الإماراتي سهيل الملا، حكم الفيديو: المجري استيفان فاد، وحكم مساعد الفيديو: المكسيكي أنخيل بيو.

تنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة دوري المحترفين الإماراتية المنظمة للبطولة، لضمان أعلى مستويات الأداء التحكيمي في مباراة تكتسب أهمية بالغة وحساسية جماهيرية عالية.

ونجح الأهلي أولا في حجز مقعده، بعدما حقق الفوز في نصف النهائي الأول على سيراميكا بنتيجة 2-1، بينما تمكن الزمالك من انتزاع مكانه في النهائي بعدما تجاوز بيراميدز بركلات الترجيح.



موعد مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك تقام في نهائي كأس السوبر المصري 2025، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب محمد بن زايد، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة مساءً 07:30 بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تمتلك أكثر من شبكة تليفزيونية حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري 2025 ومنها مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك، حسب ما أعلنت المتحدة للرياضة وهى:

- أون سبورت

- أبوظبي الرياضية 1

- دبي الرياضية 1

