نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يدعم بعثة الأهلي هاتفيًا قبل نهائي السوبر أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على دعم بعثة فريق الكرة هاتفيا قبل مباراة الزمالك اليوم في نهائي كأس السوبر المصري.

وتواصل الخطيب مع محمد يوسف المدير الرياضي للنادي، وسيد عبد الحفيظ القائم بأعمال المشرف العام على الكرة، وعضو مجلس إدارة النادي، وأيضًَا وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي، لتدعيم الفريق قبل مواجهة اليوم.

وطالب بيبو، الجميع بضرورة التركيز وبذل مزيد من الجهد، من أجل تحقيق اللقب والعودة به لخزائن النادي، في ظل ترقب الجماهير التي لن تقبل بالهزيمة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.