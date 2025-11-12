نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الأهلي بالكامل بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلى القادمة ضد شبيبة القبائل فى دوري أبطال أفريقيا

يفتتح النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نادي شبيبة القبائل الجزائري بالجولة الأولي بدور المجموعات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة بروح معنوية عالية بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة على التوالي منذ أيام قليلة، وللمرة السادسة عشر في تاريخه، وبقارق 12 لقب عن أقرب منافسيه وهو نادي الزمالك صاحب الألقاب الأربعة.

الأهلي - شبيبة القبائل الجزائري

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

ويترقب جمهور الأهلى موعد مباراة فريقه المقبلة أمام شبيبة القبائل الجزائري فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة أحد يومى 21 أو 22 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى.

وكانت قد أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع الأهلي في مجموعة نارية، حيث أقيمت قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، ووقع الأهلي في المجموعة الثانية برفقة أندية يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

ويبدأ الأهلي مشواره في دور المجموعات بمواجهة شبيبة القبائل في القاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري، ثم مواجهة الجيش المغربي في المغرب، ثم مواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وجاءت مواعيد مباريات النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بعد نهاية القرعة كالآتي:

رقم الجولة مواعيد المباريات الجولة الأولى الأهلي ضد شبيبة القبائل - 21 أو 22 نوفمبر. الجولة الثانية الجيش الملكي ضد الأهلي - 28 أو 29 نوفمبر. الجولة الثالثة الأهلي ضد يانج أفريكانز - 23 أو 24 يناير. الجولة الرابعة يانج أفريكانز ضد الأهلي - 30 أو 31 يناير. الجولة الخامسة شبيبة القبائل ضد الأهلي - 6 أو 7 فبراير. الجولة السادسة الأهلي ضد الجيش الملكي - 13 أو 14 فبراير.

شبيبة القبائل الجزائري

تاريخ مواجهات الأهلي ضد شبيبة القبائل قبل المواجهة المرتقبة

وتقابل الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري خلال 6 مواجهات سابقة، في دوري أبطال إفريقيا، وتميل الكفة لمصلحة المارد الأحمر وبطل مصر الذي تمكن من الفوز في 3 مباريات.

فيما فاز الفريق الجزائري في مواجهة وحيدة، وحضر التعادل خلال مواجهتين، وسجل الأهلي 10 أهداف وأستقبل 5 أهداف.