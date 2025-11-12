نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم تحت 17 سنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ32 بكأس العالم للناشئين

مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم تحت 17 سنة.

منتخب مصر للناشئين، يلتقي منتخب مصر تحت 17 عامًا، بقيادة مدربه الكابتن أحمد الكاس، نظيره السويسري في مباراته القادمة في بطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر، وذلك بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ32 من المونديال.

وجاء تأهل الفراعنة الصغار إلى هذا الدور بعد أداء متوازن في دور المجموعات، حيث احتل المنتخب المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ليتأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات ال 12.

تأهل منتخب الناشئين

وتأهل المنتخب المصري لهذا الدور بعد أن جمع 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، ليحجز مكانه ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على هايتي (4-1) في الجولة الأولى، ثم تعادل مع فنزويلا (1-1) في الجولة الثانية، قبل أن يخسر أمام إنجلترا (3-0) في ختام دور المجموعات.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 نوفمبر، على أن يُعلن لاحقًا عن ملعب اللقاء وتوقيته الرسمي من قبل اللجنة المنظمة.

ويسعي المنتخب الوطني للبحث عن مواصلة مغامرته العالمية حين يواجه سويسرا في اختبار جديد يسعى من خلاله إلى كتابة فصل جديد من التألق في البطولة.

وفي حالة تخطي منتخب مصر لعقبة منتخب سويسرا سيواجه الفائز من مباراة البرتغال والأرجنتين بالدور المقبل من البطولة.

قائمة منتخب مصر للناشئين بكأس العالم

وتضم قائمة المنتخب المصري للناشئين كلا من:

حراسة المرمى :- عمر عبدالعزيز - عمرو عادل - محمد طارق.

خط الدفاع :- حمزة الدجوي - نور أشرف - فارس فخري - أدهم فريد - مهند الشامي - ياسين حسام.

خط الوسط :- عمر كمال - عمر أبوطالب - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - أنس رشدي - إبراهيم النجعاوي - محمد صبيح - محمد البنداري.

خط الهجوم :- حمزة عبدالكريم - عبدالعزيز الزغبي - زياد أيوب.

وفي قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد يتواجد كل من:

عمار محمد السيد - سيف الجبالي.

تطورات إصابة نجم منتخب مصر للناشئين

ومن ناحيته، أكد الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر تحت 17 سنة، إصابة أدهم فريد الظهير الأيمن بقطع في الرباط الصليبي وذلك خلال مباراة إنجلترا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين بقطر.

وأوضح عمرو طه طبيب المنتخب، أن اللاعب خضع لأشعة عقب تعرضه للإصابة أثناء المباراة، وتأكد إصابته بالصليبي، وانتهاء مشواره في البطولة رسميًا.