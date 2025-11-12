نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ مفاوضاته مع بتروجت لضم حامد حمدان بتوصية من توروب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي فتحت خطوط مفاوضات مع نادي بتروجيت من أجل ضم اللاعب الدولي الفلسطيني حامد حمدان.

وقال الغندور عن تصريحات من مصدر بنادي بتروجيت خلال برنامجه ستاد المحور، إن إدارة النادي الأهلي تواصلت مع إدارة بتروجت من أجل ضم حامد حمدان، والنادي أبدى موافقة مبدئية على انتقال الفلسطيني إلى المارد الأحمر.

وأكد الغندور، الأهلي عرض على إدارة بتروجت رقمًا كبيرًا للتعاقد مع حامد حمدان، وإدارة النادي البترولي وافقت على العرض المقدم.

وشدد الغندور، حامد حمدان لا يمانع الانتقال إلى النادي الأهلي في يناير المقبل، واللاعب مرحب بالفكرة،

وتابع الغندور، توروب المدير الفني للنادي الأهلي معجب بحامد حمدان وطلب من إدارة النادي التعاقد مع اللاعب في يناير لتدعيم خط الوسط الدفاعي للفريق خاصة أن هذا المركز لا يتواجد فيه سوى مروان عطية فقط.

وعن موقف الزمالك أكد المصدر لـ ستاد المحور، اتفقنا المبرم مع نادي الزمالك ينص على انتقال حمدان إلى الأبيض في يناير مقابل ٢٠ مليون جنيه، ولكن الزمالك لم يرد علينا حتى الآن ونعلم مدى أزمات النادي بالإضافة إلى أزمة وقف القيد وبالتالي من الأقرب أن ينتقل حمدان إلى الأهلي في يناير.