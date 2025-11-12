نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس ضم الغاني إزيكيل الأدواه لتعزيز خط الهجوم في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الغاني إزيكيل الأدواه، لاعب نادي بروما بويكارنا السويدي، تم ترشيحه للانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وأوضح الغندور خلال برنامجه لـ ستاد المحور، أن الأدواه يبلغ من العمر 20 عامًا، ويشغل مركز المهاجم الصريح، ويتميز بطول يبلغ 1.91 متر، ما يجعله إضافة قوية لخط هجوم الأهلي، خاصة في الكرات العالية والتمركز داخل منطقة الجزاء.

وأشار الغندور إلى أن القيمة التسويقية للاعب تقدر بـ1.3 مليون يورو، مؤكدًا أن النادي سيبدأ دراسة إمكانية التعاقد معه بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، الذي سيحدد مدى حاجة الفريق لمهاجم جديد في الموسم الجاري.

ويأمل الأهلي في ضم لاعب شاب وواعد قادر على تعزيز الخيارات الهجومية للفريق، في ظل ضغوط المباريات المقبلة محليًا وقاريًا.