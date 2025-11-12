نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينفي تلقي خطاب رسمي من الأهلي السعودي لإقامة ودية في نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الأهلي السعودي لم يرسل أي خطاب رسمي إلى إدارة القلعة الحمراء بخصوص إقامة مباراة ودية خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأشار الغندور خلال تصريحاته لـ ستاد المحور، إلى أنه رغم تداول بعض الأنباء حول إمكانية إقامة اللقاء، فإن النادي لم يتلقَّ أي مخاطبات رسمية حتى الآن من الجانب السعودي، سواء لتحديد موعد أو ترتيب الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأوضح الغندور، أن الأهلي لا يمتلك جدولًا زمنيًا يسمح بخوض أي ودية في هذا التوقيت، نظرًا لانضمام أغلب لاعبيه الدوليين إلى منتخباتهم الوطنية داخل القارة الإفريقية تزامنًا مع الأجندة الدولية، وهو ما يجعل إقامة اللقاء غير ممكنة خلال الشهر الحالي.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي ستدرس أي دعوة رسمية تُرسل للنادي في الوقت المناسب، بشرط توافقها مع جدول الفريق والتزاماته المحلية والقارية.