نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ييس توروب يرفض تقييم اللاعبين ويفضل الانتظار للتوقف الدولي في ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، على رفض ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، فكرة تقييم اللاعبين خلال الفترة التي قاد بها الفريق حتى الآن.

وتابع الغندور خلال تصريحات لبرنامجه ستاد المحور، أن توروب يري أن هناك لاعبين لم يحصلوا على فرصة للمشاركة حتى الآن بسبب الإصابات أو العودة من الإصابة أو عدم الجاهزية الفنية.

وأضاف الغندور أن توروب سيقيم كل اللاعبين قبل يناير ليحسم موقف الراحلين والمراكز التي تحتاج لتدعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المنتظر أن يعقد الكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبدالحفيظ والكابتن محمد يوسف، جلسة مع توروب ووليد صلاح الدين مطلع الشهر المقبل لحسم ملف التعاقدات.