نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيليا ولوهافر وبايرن ميونيخ يتابعون مهاجم الأهلي حمزه عبد الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن عددًا من الأندية الأوروبية الكبرى بدأت في متابعة حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، تمهيدًا لضمّه لفترة معايشة في الفترة المقبلة.

وأكد الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن أندية مارسيليا ولوهافر الفرنسيين، وبايرن ميونيخ الألماني تراقب اللاعب عن قرب بعد المستويات المميزة التي قدّمها مؤخرًا سواء مع فرق الناشئين بالنادي أو خلال مشاركاته الدولية مع منتخبات الشباب.

وأشار الغندور إلى أن اهتمام هذه الأندية يأتي في إطار رغبتها في تقييم اللاعب فنيًا داخل منظومتها، تمهيدًا لدراسة إمكانية التعاقد معه مستقبلًا.

وشدد الغندور على أن إدارة الأهلي ترحب بأي خطوات تسهم في تطوير مستوى لاعبي القطاع، مع التأكيد على أن أي خطوة رسمية ستتم من خلال القنوات الشرعية وعبر موافقة إدارة النادي.

ويواصل حمزة عبد الكريم تقديم عروض قوية أثارت إعجاب المتابعين، ما جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة داخل قطاع الناشئين بالأهلي في الفترة الأخيرة.