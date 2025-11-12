الرياضة

خبير لوائح: لجنة الانضباط ستحفظ شكوى الزمالك ضد زيزو.. وعدم المصافحة ليس "اهانة"

أحمد جودة - القاهرة - كشف عامر العمايرة خبير اللوائح، عن حقيقة توقيع عقوبات على احمد سيد زيزو لاعب بعد عدم مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك خلال مراسم التتويج بالسوبر المصري 

وقال العمايرة في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لجنة الانضباط ستقوم بالتحقيق في الأخطاء الفجة فقط، وعدم المصافحة ليس من الأشياء الفجة التي من الوارد أن يتم التحقيق فيها 

واضاف: لجنة الانضباط لم تنظر في شكوى الزمالك ضد زيزو إلا حال اكد اتحاد الكرة أن هناك أزمة بسبب ذلك 

وتابع: الأقرب هو حفظ الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك وعدم المصافحة ليست اهانة ولاعب الزمالك لم يسلم على وزير الرياضة وبعض الشخصيات الموجودة في مراسم التتويج

وأردف:  اللائحة الخاصة بالكرة والشتائم في كأس مصر، وعقوبتها  مالية ولو ف عقوبات كأس مصر والسوبر

