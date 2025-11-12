نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودي ناصر على رادار الزمالك في انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن مودي ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، ضمن المرشحين للانضمام إلى الزمالك في الميركاتو الشتوي.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، إن مودي ناصر أحد اللاعبين المرشحين على طاولة مجلس إدارة نادي الزمالك في انتقالات يناير المقبلة.

واختتم الغندور، هناك مفاوضات حدثت مع اللاعب من قبل نادي سيراميكا كليوباترا ولكن حتى الآن لا توجد أي عروض رسمية لمودي.