نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو مسلم: غير متفائل بتوروب.. وتتويج الأهلي بالسوبر أعاد الروح إلى الجسد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى أحمد أبو مسلم نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تتويج الأهلي بالسوبر المصري على حساب الزمالك هو عودة الاستقرار الفني للفريق بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة

وقال أبو مسلم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: فوز الاهلي على الزمالك هو عودة الروح للجسد مرة أخرى بعد اهتزاز نتائج الاهلي في الفترة الأخير

واضاف: مباراة القمه في العموم ليست مقياسي، وممكن يكون الأهلي يكون فايق والزمالك يكسب والعكس صحيح

وتابع: بكل صراحة أنا غير متفائل بييس توروب المدير الفني للأهلي، حتى بعد فوز الأهلي على الزمالك والتتويج بالسوبر المصري