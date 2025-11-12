نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلمي خالد الغندور إن هناك أزمة تواجه مواعيد مباريات الأهلي والزمالك والمصري في الجولة ١٤ ببطولة الدوري الممتاز بسبب مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور على قناة المحور:"بشكل نهائي رابطة الأندية ستقرر تأجيل لقاء المصري ووادي دجلة المحدد له يوم ٢٦ نوفمبر الجاري ليقام في شهر فبراير المقبل."

تابع "رابطة الأندية ستتواصل مع الأهلي والزمالك لإقامة مواجهتي الفريقين أمام الإسماعيلي وسموحة في المواعيد المحددة الشهر الجاري أو التأجيل لشهر فبراير المقبل وفي حالة طلب التأجيل سيتم ضغط المباريات ما بين الجولتين الخامسة والسادسة بدوري الأبطال والكونفدرالية."

واختتم "الأندية المحترفة أجرت اتصالات مع أندية الأهلي، والزمالك، والإسماعيلي، وسموحة من أجل تعديل مواعيد مبارياتها في الدوري، لتُقام يوم 10 فبراير والذي سيكون ما بين الجولتين الخامسة والسادسة بدوري الأبطال والكونفدرالية، أو خوض المباراة في موعدها الطبيعي، مؤكدًا أن الرابطة تنتظر الرد الرسمي من الأهلي والزمالك بشأن المواعيد المقترحة".