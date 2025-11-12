نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح سليمان: زيزو رفض مغريات ممدوح عباس.. ومجلس الزمالك به كوارث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان نجم نادي الزمالك، أن رجل الأعمال ممدوح عباس اجتمع مع زيزو عندما كان لاعبا في الزمالك من أجل التجديد ولكن زيزو أبلغه برغبته في الاحتراف.

وقال صلاح سليمان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: ممدوح عباس ابلغ زيزو أنه على أتم استعداد لمنح زيزو أي مبالغ ماليه ويلبي كافة متطلباته وزيزو ابلغه برغبته في الاحتراف.

واضاف: مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب يوجد به كوارث كبيرة ولن أتحدث اكثر من ذلك.

وتابع: النادي الاهلي ليس زيزو بس، ولكن النادي الاهلي كل اللاعبين، ولا افهم سر الحديث باستمرار عن زيزو وكانّه النادي الاهلي لا يوجد به لاعبين سوى زيزو