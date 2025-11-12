نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: منتخب الناشئين واعد ويحتاج إعدادًا قويًا.. وناصر ماهر أخطأ بتصرفه مع حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، أهمية الاهتمام بمنتخب الناشئين في المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة استمرار الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس حتى بطولة إفريقيا للشباب المقبلة.

وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc" إن منتخب الناشئين يمتلك عناصر مميزة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، لكنه يحتاج إلى فترة إعداد قوية وعدم ترك اللاعبين دون نشاط، مضيفًا: "لازم يتعمل لهم إعداد كويس، ويخوضوا مباريات ودية مع منتخبات إفريقية وآسيوية لاكتساب الخبرة."

وتحدث ضياء السيد عن أزمة ناصر ماهر مع المدير الفني حسام حسن، قائلًا إن اللاعب أخطأ في التعامل مع الموقف وكان يجب عليه التركيز مع فريقه، خاصة أنه مقبل على مباراة مهمة، مضيفًا: "كان لازم يسيب الإعلام هو اللي يقول ناصر كويس، ويسيب الباب مفتوح مع الجهاز الفني للمنتخب."

وأضاف أن ناصر ماهر أثّر على أدائه في مباراة الأهلي بسبب تصرفاته، وليس بسبب استبعاده من المنتخب، مؤكدًا أنه كان على إدارة الزمالك أن تمنع اللاعبين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال البطولة لتجنب التشتيت.

وأشار إلى أن الثنائي ياسر إبراهيم وكوكا تحلّيا بالانضباط بعد استبعادهما من المعسكر الأخير، موضحًا أن كليهما لم يُدلِ بأي تصريحات رغم مشاركتهما في جميع المعسكرات السابقة تحت قيادة حسام حسن.

وأوضح ضياء السيد أن ياسر إبراهيم سيكون ضمن قائمة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا المقبلة، نظرًا لخبرته الكبيرة بجانب رامي ربيعة، مضيفًا أن حسام حسن أيضًا مقتنع بقدرات كوكا، وأنه سعيد بعودة أحمد فتوح إلى المنتخب بعد غياب طويل، قائلًا: "فتوح ضيّع سنتين من عمره في لا شيء، وعودته إضافة مهمة للمنتخب."