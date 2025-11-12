نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: مشاركة محمد صلاح في دورة الإمارات ضرورية.. ومصر قادرة على بلوغ نهائي أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، أهمية مشاركة النجم محمد صلاح في الدورة الودية التي ستقام في الإمارات ضمن الأجندة الدولية، مشيرًا إلى أن وجوده يمنح المنتخب ثقلًا فنيًا ومعنويًا كبيرًا.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc إن الدورة الودية بالإمارات فرصة جيدة لتجهيز المنتخب قبل أمم إفريقيا مشددًا على أن "من الضروري تواجد محمد صلاح مع الفريق في هذه البطولة."

وتحدث عن أحمد فتوح، قائلًا إن اللاعب بعد بطولة أمم إفريقيا 2022 تغيّر سلوكه ولم يعد يهتم بنفسه كما كان، رغم أنه قدّم أداءً مميزًا في تلك النسخة، مضيفًا: "بسبب طريقته في التفكير حصل له تراجع كبير، ولم نكن نتعامل معه بشكل خاص."

وأضاف أن محمد عبد المنعم تألق مع منتخب مصر خلال البطولة نفسها، وبعدها قرر الأهلي إنهاء إعارته مع سموحة، مشيرًا إلى أن محمد شوقي كان يتحدث دائمًا عن إمكانياته العالية منذ أن درّبه في المنتخب الأولمبي.

وتطرق ضياء السيد إلى فترة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، موضحًا أنه كان يضم لاعبين لم يكن أحد يتوقع انضمامهم للمنتخب، وقال: "مرموش بدأ معنا في المنتخب، وكيروش تواصل مع مدربه في الدرجة الثانية قبل ضمه."

وأشار إلى أن كيروش استبعد طارق حامد من بطولة أمم إفريقيا لأسباب فنية بحتة، مضيفًا: "دخلت في صدام وقتها من أجل ضم طارق نظرًا لخبراته الكبيرة، لكن كيروش رفض."

وأكد ضياء السيد أن منتخب مصر مرشح قوي للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب، مشيرًا إلى أن مباريات النهائيات تختلف تمامًا عن التصفيات، لأن اللاعبين يكونون في أعلى تركيزهم وجاهزيتهم.

وأضاف أن تصفيات إفريقيا وكأس العالم لا تمثل مقياسًا حقيقيًا، قائلًا: "خضنا مواجهات مع منتخبات من التصنيف الثالث والرابع، ونوعية اللاعبين في التصفيات تختلف عن النهائيات، كما أن أفكار المدربين تتغير حسب المرحلة."

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على قناعته بالمدير الفني الحالي حسام حسن، قائلًا إنه يمتلك فكرًا مميزًا وطموحًا واضحًا لإعادة المنتخب إلى مكانته القارية.