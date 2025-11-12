نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Twitter بث المباشر جاااري (0-0) مجانًا مباراة تونس وموريتانيا مجانًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رابط البث المباشر وموعد مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 نحو الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، حيث يلتقي منتخب تونس مع نظيره منتخب موريتانيا في مواجهة ودية ينتظرها الجمهور العربي بشغف كبير، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات القارية المقبلة.

موعد مباراة تونس وموريتانيا الودية 2025

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس وموريتانيا، 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات. وتأتي المباراة في إطار الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضمن فترة التوقف الدولي الحالية التي تشهد عدة مواجهات ودية بين المنتخبات العربية والأفريقية.

المنتخب التونسي يدخل اللقاء بعد أن ضمن تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة لتجربة عدد من العناصر الجديدة واختبار جاهزيتها قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

أما المنتخب الموريتاني، فيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى منتخبات القارة الأفريقية من أجل اكتساب الثقة وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وموريتانيا

تنقل قناة الوطنية 1 التونسية المباراة مباشرة ومجانًا عبر شاشتها الأرضية والفضائية، مع تغطية تحليلية تبدأ قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة. وتشمل التغطية استوديو تحليليًا يضم محللين من نجوم الكرة التونسية، إلى جانب متابعة فنية لأبرز اللقطات بعد المباراة.

حتى الآن، لم تُعلن أي قناة عربية أخرى عن امتلاك حقوق بث المواجهة، ما يجعل قناة الوطنية 1 المصدر الرسمي الوحيد لمتابعة اللقاء. كما يمكن للجماهير مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على الإنترنت من خلال المنصات الرياضية المتخصصة.

التحضيرات الفنية لمنتخب تونس قبل اللقاء

يخوض المنتخب التونسي المباراة تحت قيادة المدير الفني سامي الطرابلسي، الذي يسعى إلى تجهيز الفريق من الناحية البدنية والفنية قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

يركز الطرابلسي خلال هذه المرحلة على إدخال لاعبين جدد في التشكيلة الأساسية، ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تحسين الأداء الجماعي وتنويع أساليب اللعب الهجومي.

ويُنتظر أن يمنح الجهاز الفني فرصة المشاركة لعدد من الوجوه الشابة، خاصة في ظل غياب بعض العناصر الأساسية بسبب الإصابات أو الراحة بعد ضغط المباريات الأخيرة.

تحضيرات منتخب موريتانيا قبل المباراة

في المقابل، يدخل المنتخب الموريتاني المباراة بهدف تجربة تشكيل جديد تحت قيادة مدربه الوطني، الذي يعمل على تطوير الأداء الجماعي للفريق بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

يأمل المدرب في إيجاد التوليفة المثالية بين لاعبي الخبرة والعناصر الشابة، خصوصًا في الخط الدفاعي الذي يعاني من بعض الأخطاء في المباريات الماضية.

كما يركز الجهاز الفني على استغلال هذه المباراة لتجربة أكثر من خطة لعب هجومية ودفاعية استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبلة.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس أمام موريتانيا

من المتوقع أن يبدأ منتخب تونس المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

أيمن دحمان خط الدفاع: يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي

يان فاليري – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي خط الوسط: فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري

فرجاني ساسي – إلياس السخيري – حنبعل المجبري خط الهجوم: إلياس سعد – حازم مستوري – سبستيان تونكتي

هذا التشكيل يمنح الفريق توازنًا بين الدفاع والهجوم، ويتيح حرية أكبر للاعبي الوسط في بناء الهجمات والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

التشكيل المتوقع لمنتخب موريتانيا

من المنتظر أن يبدأ المنتخب الموريتاني اللقاء بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ناموري ديوب

ناموري ديوب خط الدفاع: ديالو جيدي – عبد الله محمود – عمر كامارا – با عبد الرحمن

ديالو جيدي – عبد الله محمود – عمر كامارا – با عبد الرحمن خط الوسط: خاسا كامارا – محمد يالي – أبو بكر كمارا

خاسا كامارا – محمد يالي – أبو بكر كمارا خط الهجوم: إسماعيل ديارا – أداما با – أبوبكر ندياي

يُتوقع أن يعتمد المدرب على أسلوب دفاعي متوازن مع الاعتماد على الكرات المرتدة السريعة عبر الأجنحة، مستغلًا سرعة لاعبيه في الأمام.

تاريخ مواجهات تونس وموريتانيا

التقى المنتخبان في أكثر من مناسبة رسمية وودية خلال السنوات الأخيرة، وشهدت أغلبها تفوقًا واضحًا لصالح المنتخب التونسي.

في تصفيات كأس العالم 2022، فاز منتخب تونس بثلاثة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب، وتعادل المنتخبان سلبيًا في مباراة الإياب.

ويمتلك المنتخب التونسي أفضلية تاريخية في المواجهات المباشرة، لكنه يدخل المباراة بحذر نظرًا للتطور الذي يشهده المنتخب الموريتاني في السنوات الأخيرة.

الأهداف الفنية للمباراة

تسعى تونس من خلال المباراة إلى تجربة أكثر من أسلوب لعب هجومي استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، إلى جانب اختبار جاهزية بعض اللاعبين البدلاء.

أما موريتانيا، فتركز على تحسين التنظيم الدفاعي واستغلال الكرات الثابتة أمام المرمى، إضافة إلى رفع اللياقة البدنية قبل الدخول في المنافسات الرسمية المقبلة.

كلا المنتخبين يعتبر هذه المواجهة محطة ضرورية في مرحلة الإعداد، خاصة مع تقارب موعد انطلاق البطولات القارية التي تتطلب جاهزية تامة على المستويين البدني والفني.

بث مباشر مباراة تونس وموريتانيا

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر قناة الوطنية 1 التونسية

يبدأ البث قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة، مع تغطية ميدانية لأجواء ما قبل اللقاء وتصريحات المدربين واللاعبين.

توقعات المباراة

تتوقع الجماهير التونسية أن يواصل المنتخب عروضه القوية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية في الفترة الماضية، بينما يطمح منتخب موريتانيا إلى الخروج بنتيجة مشرفة أمام منتخب يمتلك خبرة كبيرة في القارة الأفريقية.

تشير التوقعات إلى أن المباراة ستكون قوية ومفتوحة من الطرفين، نظرًا لرغبة كلا المنتخبين في تجربة عناصر جديدة وتحقيق التوازن الفني قبل خوض المنافسات الرسمية.