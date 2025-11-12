نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استدعاء ثنائي جديد لمعسكر منتخب مصر الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليا.

كما تقرر استبعاد كلا من عمرو السولية مصطفي شلبي وأحمد ربيع حيث تبين من الفحص الطبي اصابتهم قبل الدخول للمعسكر.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

