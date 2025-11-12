الرياضة

عفت نصار: أنا أسرع من زيزو وإمام عاشور معا

0 نشر
0 تبليغ

عفت نصار: أنا أسرع من زيزو وإمام عاشور معا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عفت نصار: أنا أسرع من زيزو وإمام عاشور معا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


يري عفت نصار نجم الزمالك الأسبق أن قدراته تساوي الثنائي زيزو وأمام عاشور نجما النادي الاهلي.


وقال عفت نصار الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" زيزو وأمام عاشور مع بعض يساوا عفت نصار وانا أسرع كمان "


ويضيف عفت نصار:" حققت 14 بطولة مع الزمالك وبطولة مع المصري وكنت سبب اساسي في 99.9% من التتويج بالبطولات دي "

وتابع عفت نصار:"الواحد تغب جدا بس للاسف مفيش تقدير والأمور ماشية بالعلاقات".
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا