عفت نصار: أنا أسرع من زيزو وإمام عاشور معا

أحمد جودة - القاهرة -



يري عفت نصار نجم الزمالك الأسبق أن قدراته تساوي الثنائي زيزو وأمام عاشور نجما النادي الاهلي.



وقال عفت نصار الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" زيزو وأمام عاشور مع بعض يساوا عفت نصار وانا أسرع كمان "



ويضيف عفت نصار:" حققت 14 بطولة مع الزمالك وبطولة مع المصري وكنت سبب اساسي في 99.9% من التتويج بالبطولات دي "

وتابع عفت نصار:"الواحد تغب جدا بس للاسف مفيش تقدير والأمور ماشية بالعلاقات".

