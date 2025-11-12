نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب تونس يتعادل إيجابيا مع موريتانيا وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل منتخب تونس مع نظيره الموريتاني بهدف مقابل هدف في اللقاء المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الملعب الأولمبي حمادي العقربي وديا ضمن استعداداتهم لخوض مباريات كأس أمم إفريقيا.

ملخص مباراة تونس وموريتانيا

وبدأت أحداث مباراة منتخب تونس ونظيره الموريتاني برتم سريع وسجل فراس شواط الهدف الأول لتونس في الدقيقة 38 صنعه له مرياح وتعرض كيتا للإصابة القوية ونزل محمد سار بديلا له في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين تونس وموريتانيا برتم هادئ نسبيا وحاول تونس تسجيل هدف ثاني لكنه لم ينجح حيث تألق الدفاع والحارس في التصدي لها بجدارة وكان منتخب موريتانيا قريب من التعادل حتى وتعرض الجبالي للإصابة القوية ونزل عمر العيوني بدلا منه في الدقيقة 46 وسجل محمد سار هدف التعادل في الدقيقة 50 صنعه له تتاه وانتهت المباراة بينهم 1/1.

